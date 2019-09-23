نصائح لتخفيف مغص الحمل في الشهر الأول
قال أطباء أن الحمل يأتي مصاحبًا بالعديد من التغييرات التي تطرأ على جسم المرأة، ومغص الحمل من الأمور الشائعة في فترة الحمل وخاصة الشهر الأول ويصيب الكثير من السيدات .
وأكد الأطباء أن من أسباب هذا المغص خلال الحمل بالشهر الأول : حدوث تغييرات في الجسم يسبب المغص في بدايات الحمل ، والحمل خارج الرحم، يسبب الشعور بالمغص المستمر وهنا يجب استشارة الطبيب ، كما أ، الشعور بالبرد يصاحبه مغص يشبه مغص الدورة الشهرية ، والتهابات المسالك البولية تسبب المغص ، والإمساك الشديد يسبب ألم المغص وكذلك الغازات.
ولعلاج مغص الحمل في الشهر الأول ، عليكي أن تستلقى على ظهرها يوميًا، وارفعي رجليك نحو الأعلى ، واشربي كميات كبيرة من الماء، والإكثار من تناول الأغذية الغنية بالألياف.
وأيضاً خذي قسطًا من الراحة أو النوم بعض الوقت ،استحمي بماء دافئ أو اجلسي ومددي رجليك ، وتجنّبي الوقوف لساعات طويلة على رجليك.ممارسة التمارين الرياضية والمشي يخفف من المغص.
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