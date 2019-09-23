نصائح لتخفيف مغص الحمل في الشهر الأول

أميرة خالد(صدى):

قال أطباء أن الحمل يأتي مصاحبًا بالعديد من التغييرات التي تطرأ على جسم المرأة، ومغص الحمل من الأمور الشائعة في فترة الحمل وخاصة الشهر الأول ويصيب الكثير من السيدات .

وأكد الأطباء أن من أسباب هذا المغص خلال الحمل بالشهر الأول : حدوث تغييرات في الجسم يسبب المغص في بدايات الحمل ، والحمل خارج الرحم، يسبب الشعور بالمغص المستمر وهنا يجب استشارة الطبيب ، كما أ، الشعور بالبرد يصاحبه مغص يشبه مغص الدورة الشهرية ، والتهابات المسالك البولية تسبب المغص ، والإمساك الشديد يسبب ألم المغص وكذلك الغازات.

ولعلاج مغص الحمل في الشهر الأول ، عليكي أن تستلقى على ظهرها يوميًا، وارفعي رجليك نحو الأعلى ، واشربي كميات كبيرة من الماء، والإكثار من تناول الأغذية الغنية بالألياف.

وأيضاً خذي قسطًا من الراحة أو النوم بعض الوقت ،استحمي بماء دافئ أو اجلسي ومددي رجليك ، وتجنّبي الوقوف لساعات طويلة على رجليك.ممارسة التمارين الرياضية والمشي يخفف من المغص.