« المسند » : العاصفة المدارية هيكا ستتحول إلى إعصار من الدرجة الأولى

نايف السالم(صدى):

أبدى الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ في جامعة القصيم، توقعاته بأن تتحول العاصفة المدارية ” هيكا ” في بحر العرب، إلى إعصار من الدرجة الأولى لبضع ساعات هذا اليوم ثم يتحول مجددًا ليكون عاصفة.

وقال ” المسند ” أنه من المتوقع أت تصل العاصفة البر العُماني مساء يوم غد الثلاثاء، كعاصفة مدارية بسرعة دوران قد تبلغ 85 كم في الساعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس، اقتراب الحالة المدارية التي تكونت في بحر العرب من المملكة.