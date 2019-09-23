الشباب يفتتح مشوار كأس محمد السادس بمواجهة شبيبة الساورة الجزائري

ماجد محمد(صدى):

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين ، فريق شبيبة الساورة الجزائري في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وهذه هي المباراة الأولى للشباب في البطولة, ويأمل من خلالها ” الليوث ” في تحقيق بداية مثالية قبل مواجهة الإياب والتي ستقام في الرياض في اكتوبر المقبل.

وأكد مدرب الشباب , الأرجنتيني خورخي ألميرون أن ” الشباب جاء إلى الجزائر من أجل تحقيق نتيجة إيجابية رغم الغيابات في صفوف الفريق ” .

يٌشار أنه سبق للشباب أن توّج بلقب البطولة العربية مرتين 1992 و 1999, كما حقق لقب السوبر العربي مرتين ايضا 1995 و 2000 .