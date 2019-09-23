  • الإثنين 23

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. الشباب يفتتح مشوار كأس محمد السادس بمواجهة شبيبة الساورة الجزائري

الشباب يفتتح مشوار كأس محمد السادس بمواجهة شبيبة الساورة الجزائري

الشباب يفتتح مشوار كأس محمد السادس بمواجهة شبيبة الساورة الجزائري
ماجد محمد(صدى):

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين ، فريق شبيبة الساورة الجزائري في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وهذه هي المباراة الأولى للشباب في البطولة, ويأمل من خلالها ” الليوث ” في تحقيق بداية مثالية قبل مواجهة الإياب والتي ستقام في الرياض في اكتوبر المقبل.

وأكد مدرب الشباب , الأرجنتيني خورخي ألميرون أن ” الشباب جاء إلى الجزائر من أجل تحقيق نتيجة إيجابية رغم الغيابات في صفوف الفريق ” .

يٌشار أنه سبق للشباب أن توّج بلقب البطولة العربية مرتين 1992 و 1999, كما حقق لقب السوبر العربي مرتين ايضا 1995 و 2000 .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *