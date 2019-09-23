الاتحاد يلم شمل لاعبيه باحتواء أزمة سييرا والبيشي 

نواف السالم(صدى):

تعقد إدارة نادي الاتحاد اجتماعا ثنائيا بين التشيلي جوزيه سييرا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وعبد العزيز البيشي، لاعب الوسط، على هامش أول حصة تدريبية قادمة، كما تهدف الخطوة إلى إنهاء خلافٍ، يتكتم النادي على طبيعته، بين المدرب واللاعب.

ونتج عن الخلاف إبعاد البيشي عن قائمة الفريق، التي خسرت أمس الأول من الهلال 1ـ3، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعقدت إدارة الاتحاد سلسلة اجتماعات، الأسبوع الجاري، مع سييرا، لبحث أسباب تدني النتائج، كما يفضِّل مسيِّرو النادي، وفي مقدمتهم أنمار الحائلي الرئيس، مناقشة المدرب وطرح بعض الأفكار عليه، بدلًا من إقالته حاليًّا.