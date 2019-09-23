الهلال الأحمر ينشر 31 فرقة إسعافية وتطوعية للإحتفال باليوم الوطني 89 بالرياض

محمد السعران(صدى):

تكثف هيئة الهلال الإحمر السعودي بمنطقة الرياض نشاطها وتغطياتها بمناسبة اليوم الوطني ٨٩ من خلال رفع جاهزيتها للأحتفال بيوم الوطن بتغذية جميع مواقع الأحتفالات بالفرق الإسعافية والعنايات والمتطوعين التابعين لها

بالرياض والمحافظات التابعة لها.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الإحمر السعودي بمنطقة الرياض: إن الهيئة ستغذي جميع مواقع الإحتفالات بثمانية عشر فرقة إسعافية منها٩ فرق إسعافية خارج فرق المناوبة بالاضافة ٤ فرق مناوبة وخمس فرق للمراكز الخارجية في المحافظات التابعة لمنطقة الرياض ،إضافة الى ١٣فرقة تطوعية ستكون متواجده خلال الفعاليات.

وأوضح الجلاجل ان مشاركة فرق إسعافية والتطوعية التابعة للهلال الاحمر السعودي بمنطقة الرياض تحضى بمتابعة من مدير عام فرع الهيئة سعود الحربي من خلال توجيه القيادات الميدانية بتواجد على مدار الساعة ومتابعة اعمال الفرق في الفعاليات المصاحبة للإحتفال باليوم الوطني٨٩ ،ورفع الحربي تهنئته لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني٨٩.