توفر وظائف شاغرة بشركة « بترومين » في عدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” بترومين ” عن توفر وظائف شاغرة، في الرياض وجدة والدمام، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

١ – محاسب ‎” الدمام، المنطقة الشرقية ” .

” نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.

* الراتب: 9450 ريال سعودي.

* الفرص المتاحة: 1.

* للتقديم من خلال الرابط التالي: هنا

٢- محاسب ‎” جدة، مكة المكرمة ” .

* نوع التدريب: تمهير للتدريب على رأس العمل.

* المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي.

* المدة: 6 أشهر.

* الفرص المتاحة: 1.

* للتقديم من خلال الرابط التالي:هنا

* أخصائي موارد بشرية ‎” الرياض ” .

* نوع التدريب: تمهير للتدريب على رأس العمل.

* المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي.

* المدة: 6 أشهر.

* الفرص المتاحة: 1.

* للتقديم من خلال الرابط التالي:هنا