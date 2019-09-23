توفر وظائف شاغرة بشركة « بترومين » في عدة مدن
كشفت شركة ” بترومين ” عن توفر وظائف شاغرة، في الرياض وجدة والدمام، وذلك وفقًا للمسميات التالية:
١ – محاسب ” الدمام، المنطقة الشرقية ” .
” نوع العمل: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.
* الراتب: 9450 ريال سعودي.
* الفرص المتاحة: 1.
* للتقديم من خلال الرابط التالي: هنا
٢- محاسب ” جدة، مكة المكرمة ” .
* نوع التدريب: تمهير للتدريب على رأس العمل.
* المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي.
* المدة: 6 أشهر.
* الفرص المتاحة: 1.
* للتقديم من خلال الرابط التالي:هنا
* أخصائي موارد بشرية ” الرياض ” .
* نوع التدريب: تمهير للتدريب على رأس العمل.
* المكافأة الشهرية المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية: 3000 ريال سعودي.
* المدة: 6 أشهر.
* الفرص المتاحة: 1.
* للتقديم من خلال الرابط التالي:هنا
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