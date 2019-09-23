خبير أرصاد يكشف عن تطورات جديدة بشأن الحالة المدارية فوق بحر العرب 

عادل الحربي(صدى):

كشف خبير الأرصاد، حسن كراني، عن تطورات الحالة المدارية التي تشكّلت فوق بحر العرب مؤخرًا، قائلا: ” الحالة المدارية تطورت في بحر العرب إلى منخفض مَدَاري يتجّه للغرب والشمال الغربية نحو وسط بحر العرب “.

وتنبأ كراني، عبر حسابه بموقع التواصل ” تويتر ” بأن تتطور الحالة المدارية خلال الـ24 ساعة القادمة إلى منخفض عميق يتجه نحو سواحل عمان خلال اليومين القادمين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أعلنت أنَّه من خلال تحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، اتضح لدى المختصين بالأرصاد في الهيئة، تكوُّن حالة مدارية شرق بحر العرب.