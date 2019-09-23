بـ17 ألف دولار .. بوجبا يشتري كلب لحمايته من جماهير مانشستر يونايتد

طلال الغامدي(صدى):

أكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد، خصص مبلغ 17 ألف دولار لشراء كلب من فصيلة “روت فايلر” لحمايته.

وقالت الصحيفة إن اللاعب تعرض للعديد من المضايقات من قبل جماهير فريقه في الفترة الماضية، مما دعى فريقه لتكثيف الإجراءات الأمنية حول مقر التدريب.

وحرص اللاعب الفرنسي على تعزيز حمايته بشراء كلب، خاصة بعد الحملة التي أطلقها مشجعي مانشستر يونايتد مؤخرًا لحثه على الرحيل عن النادي بعد تصريحاته التي أكد خلالها برغبته في خوض تحد جديد.

يذكر أن مانشستر يونايتد ضم بوجبا عام 2016 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 112 مليون دولار، لكن اللاعب لم ينجح في مسيرته مع الشياطين الحمر فضلاً عن افتعال العديد من المشكلات مع مدربي الفريق.