وصفة طبيعية لنحت الجسم بـ «الوحل»

واشنطن(صدى):

أجرت جامعة Arizona State في الولايات المتحدة الأمريكية، دراسة جديدة كشفت أن الوحل يساعد على حرق الدهون فضلًا عن كونه غني بالمعادن والعناصر المكافحة للبكتيريا الضارة وللالتهابات.

ويمكن استخدام الوحل من أجل تحضير وصفة تساعد على نحت الجسم واستعادة الرشاقة، من خلال ملعقتي طعام من الطين الأخضر وكمية مناسبة من خلاصة البابونج؛ حيث يمزج المكونان جيداً حتى يتم الحصول على مزيج خال من الدهون.

ويتم تطبيق الخليط على مناطق تجمع الدهون مثل البطن والخاصرتين والفخذين والذراعين. يترك لمدة 30 دقيقة قبل إزالته بالماء الفاتر؛ بينما يجب تطبيق كريم مرطب أو منحّف، وينصح باستخدام هذه الوصفة مرة اسبوعياً.