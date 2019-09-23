كيفية تحضير العجينة المثالية للبيتزا

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف مختصون في الطهي عن عنصر أساسي ضروري للغاية لا يمكن تجاهله لنجاح صنع البيتزا ، وهو وقت انتفاخ العجينة، بغض النظر عن الوصفة التي تستخدميها.

وأشار المختصون إلى أنه ومع ارتفاع عجينة البيتزا، تستهلك الخميرة السكريات الموجودة في الدقيق، وتحولها إلى كحول وغاز ثاني أكسيد الكربون، وكلاهما يضفي نكهة على قشرة البيتزا بعد تحميصها ، مؤكدين على أن التخمير البارد، هو الأفضل لإنتاج عجينة بيتزا لذيذة وجيدة التهوية وسهلة الهضم، وأن الانتظار 24 ساعة على الأقل هو الأفضل للحصول على عجينة مثالية.

وأوضح ماثيو هايلاند، رئيس الطهاة والمؤسس المشارك لمطاعم إميلي وإيمي سكويد في نيويورك، أن الثلاجة توفر “بيئة ثابتة لا تتقلب إلى درجة كبيرة ، ويستغرق الأمر وقتاً أطول، لكن بنية العجينة تتطور بشكل أفضل خلال فترة زمنية أطول”.

وعلى الرغم من أهمية وقت التخمير، فإنه ليس من المستحيل صنع بيتزا رائعة في يوم واحد، حيث أن عزل العجينة في درجة حرارة الغرفة سوف يسرع العملية ، ومن الأفضل أن صنع العجينة في اليوم السابق للخبز، وتركها ترتفع ببطء في الثلاجة، لكن التخطيط المسبق في بعض الأحيان قد يكون أمراً صعباً، لذا فإن صنع العجينة في الصباح لاستخدامها في نفس اليوم أمر ممكن أيضا.