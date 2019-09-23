افتتاح شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز في أبوظبي تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني 

أبوظبي(صدى):

افتتح سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ” شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تزامناً مع احتفالات المملكة بيومها الوطني الـ89.

ويأتي ذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تكريماً وتقديراً لإنجازات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة.