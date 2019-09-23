رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو يدشّن «ستار سكوير»

محمد السعران(صدى):

تحت رعاية رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري تم افتتاح منشأة ستار سكوير الرياضية بحضور منسوبي الاتحاد وعدد من الرياضيين والمهتمين وعقب ذلك دشّن “العمري” لعبة التايكوندو تحت شعار همة حتى القمة والتي جاءت بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي 89 .

وقد وجّه رئيس مجلس إدارة ستار سكوير الأستاذ محمد الطويل شكره وتقديره لسعادة العميد الركن شداد العمري على حضوره وتشريفه لحفل الافتتاح ودعمه للأنشطة الرياضية .

الجدير بالذكر بأن ستار سكوير يشرف عليها المدرب الدولي أحمد الطويل وبدر المحيسن ومحمد الرشيدي ومبارك البيشي .