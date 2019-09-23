أردوغان يتنصل من دعمه للإرهابيين: « من يسلحونهم لهم نصيب من دماء المسلمين »

أنقرة(صدى):

أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن من يمدون الإرهابيين بالأسلحة لتحقيق مكاسب يصبون إليها، لهم نصيب من دماء المسلمين المراقة.

وأشا الرئيس التركي إلى أن ”من يغرقون التنظيمات الإرهابية بشاحنات الأسلحة في سبيل مصالحهم، لهم نصيب من دم كل مسلم يراق“.

وتجاهل أردوغان في حديثه ما يواجهه من اتهامات بدعم تنظيم جبهة النصرة وتسليحه في السر على مدى سنوات، وكذلك ما يجري تداوله بشأن التساهل الذي تمتع به داعش من قبل أنقرة، ما مكنه من استقبال آلاف المقاتلين الأجانب القادمين عبر مطارات تركيا لتشكيل خلافته المزعومة، فضلًا عن تقارير كثيرة عن إمداده بالسلاح عبر الحدود مع تركيا.