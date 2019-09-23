هاتف سامسونج جلاكسي فولد القابل للطي يتسبب في صدمة كبيرة للنساء 

وكالات(صدى):

أوضحت تقارير أن هاتف سامسونج الجديد “جلاكسي فولد” القابل للطي قد لا يصلح للنساء؛ مما أصاب المستخدمين بصدمة كبيرة.

وتميزت شاشة “جلاكسي فولد” الخارجية بقياس 4.6 بوصة، تقاوم بصورة رئيسية الخدوش الأساسية، ولم تتعرض للضرر إلا عند الوصول إلى المستوى السادس من الصدمات؛ وهو ما وُصف بأنه معدل متميز، لكن الشاشة الرئيسية الكبيرة عند فتح الطي، بقياس 7.3 بوصة، كانت أقل تحملًا؛ حيث تعرّضت لمستويات خطيرة من الخدوش عند المستوى الثاني من الصدمات.

وتعلقت الصدمة الرئيسية بأن الأظافر قد تتسبب في خدوش رئيسية في هاتف سامسونج القابل لطي، كما وُصف ذلك بالمؤشر الخطير؛ خاصة بالنسبة للنساء؛ مما يجعل امتلاكهن لهاتف “جلاكسي فولد” بمثابة خسارة كبيرة بالنسبة لهن.

وعن شاشة الهاتف الكبيرة والمطوية لم تتعرض لأضرار كبيرة في الصدمات والكسر؛ لكن الحواف كانت “ضعيفة” إلى حد كبير، وتعرضت للكسر بسهولة.

أما بالنسبة لاختبار “الحرق”، فتمتع هاتف “جلاكسي فولد” بقدرة كبيرة على تحمل النيران، حتى بعد تعرض الشاشة للنيران كانت الشاشة اللمسية لا تزال تعمل، ولم تظهر بها أضرار كبيرة