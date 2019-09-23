بالفيديو.. كلمة النائب العام بمناسبة اليوم الوطني 89

الرياض(صدى):

ألقى النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الاثنين، كلمته بمناسبة حلول اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة الموافق يوم 23 سبتمبر من كل عام.

وقال النائب العام في كلمته، أن مشاعر الحب والانتماء والوفاء والفخر تتزاحم تجاه هذا الوطن المعطاء فالكلمات لا تعطيه حقه: ” فيه ننهل من العبر والدروس من السيرة العطرة لهذا القائد الفذ جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله “.

وأشاد ” المعجب” بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، في تنمية الوطن وتطويره؛ داعيًا لهما بتسديد خطاهما.

وأكد النائب العام، أن العالم أجمع يقف مذهولًا لما وصلت إيه المملكة من قوة اقتصادية وسياسة وعسكرية، رغم وجودها في مكان تحفه الأخطار، حيث تقف ثابتة شامخة وهبت لنصرة المظلوم ومساعدة الجار الذي استنجد بها.