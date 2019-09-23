علاجات منزلية للتخلص من التهاب الحلق وتخفيف الاحتقان

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يشعر المريض بـ ” حكة وجفاف ” في حلقه مع بعض التورّم وصعوبة في البلع، عند الإصابة بالتهاب في حلقه نتيجة الإصابة بـ ” إنفلونزا ” ، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز العلاجات المنزلية للتخلص من التهاب الحلق وتخفيف الاحتقان.

* المضمضة والغرغرة بماء دافئ وملح.

* تناول ملعقة عسل مع قطرات من الليمون ” الحامض ” .

* شرب الكثير من الماء ” 6 إلى 8 أكواب ” في اليوم.

* تناول شاي الزنجبيل، ويمكنك إضافة رشة من القرفة عليه.

* تناول شوربة الدجاج.

* استخدام وسادة إضافية لرفع الرأس أثناء النوم.