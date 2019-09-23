  • الإثنين 23

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. علاجات منزلية للتخلص من التهاب الحلق وتخفيف الاحتقان

علاجات منزلية للتخلص من التهاب الحلق وتخفيف الاحتقان

علاجات منزلية للتخلص من التهاب الحلق وتخفيف الاحتقان
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يشعر المريض بـ ” حكة وجفاف ” في حلقه مع بعض التورّم وصعوبة في البلع، عند الإصابة بالتهاب في حلقه نتيجة الإصابة بـ ” إنفلونزا ” ، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز العلاجات المنزلية للتخلص من التهاب الحلق وتخفيف الاحتقان.

* المضمضة والغرغرة بماء دافئ وملح.

* تناول ملعقة عسل مع قطرات من الليمون ” الحامض ” .

* شرب الكثير من الماء ” 6 إلى 8 أكواب ” في اليوم.

* تناول شاي الزنجبيل، ويمكنك إضافة رشة من القرفة عليه.

* تناول شوربة الدجاج.

* استخدام وسادة إضافية لرفع الرأس أثناء النوم.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *