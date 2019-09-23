الأسبوع المقبل.. المملكة تستعيد إنتاج النفط بالكامل

الرياض(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الاثنين، أن إنتاج النفط السعودي من خريص يفوق الآن 1.3 مليون برميل يوميا، بينما الإنتاج الحالي من بقيق عند حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وأوضحت المصادر، أن المملكة استعادت حوالي 75% من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية وستعود إلى كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

وكانت الهجمات على منشأتي خريص وبقيق، وهما من كبرى المنشآت النفطية في المملكة، قد أوقفت 5.7 مليون برميل يوميا أو أكثر من نصف إنتاج المملكة من النفط.