والد صابرين بورشيد يفجر مفاجأة حول وفاة ابنته 

المنامة(صدى):

روى أحمد بورشيد، والد الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، تفاصيل جديدة في رحلتها المرضية قبل الوفاة، قائلا إنها تعرضت للكثير من الأمراض، منها توقف قلبها مرتين بعد تلقيها العلاج، كما أصابتها نوبة سكر مرتين.

وكشف بورشيد، حقيقة وفاة ابنته صابرين بورشيد بمرض السرطان، قائلا: ”ما ماتت بالسرطان، وصابرين كانت في تقدم في علاجها رغم المشاكل“.

ولفت إلي أن والدتها كانت شديدة عليها في تربيتها، مبينا: ”صابرين وهي صغيرة تأخرت والدتها في إنجاب الطفل الثاني، وهي مريم، فالفرق بينهما 8 سنوات، ولذلك عاشت وحيدة في المنزل تلعب بألعابها وأخذت حقها من الدلع، وأنا كنت أدلعها ولكن والدتها كانت شديدة عليها“.

وتابع: ”صابرين ما أوصلها لذلك التعلم أنها كانت تتعلم من كل شخص“، فردت المذيعة أسرار السعيد، قائلة: ”أنا ما أحب أزيد على كلام أحد“، فمزح أحمد بورشيد: ”يلا هاتيلنا دمعتين“.