موعد حفل « جوائز الأفضل في العالم » 2019

نواف السالم(صدى):

يستعد مسرح ” لا سكالا ” بمدينة ميلانو الإيطالية اليوم الاثنين، لاستقبال النسخة الرابعة من حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم 2019 التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” .

وتفصيلآ، ينطلق حفل توزيع ” جوائز The Best ” في التاسعة والنصف مساء اليوم، بتوقيت مكة المكرمة.

ويشهد الحفل المنافسة على جائزة ” الأفضل ” كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، وغريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، إضافة إلى الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي.