« هواوي » تنقذ هاتفي « ميت 30 » و « ميت 30 برو » من الحظر بحيلة ذكية 

وكالات(صدى):

أشارت شركة “هواوي” الصينية إلى الحيلة التي استعانت بها، من أجل إنقاذ هاتفي “ميت 30″ و”ميت 30 برو” من الحظر الذي فرضته شركة “جوجل” الأمريكية على نظام تشغيل “أندرويد”.

وحول الحيلة، التي لجأت إليها “هواوي” لتخطي فكرة أن هاتفي “ميت 30″ و”ميت 30 برو” لن يتمتعا بالتطبيقات الأساسية لنظام تشغيل “أندرويد”، مشيرة إلى أنها استعانت بتقنية قديمة، ألا وهي تطبيق “محمل الإقلاع” أو ما يطلق عليه “لونتش لودر”، الذي يمكنه تحميل التطبيقات الرئيسية التي يرغب بها المستخدم، بعد الانتهاء من خطوات تشغيل الهاتف الرئيسية.

و​أوضحت “هواوي” أن تلك الطريقة، ربما ستكون خطوة تجاه الاستغناء عن نظام تشغيل “أندرويد” بصورة نهائية.

وكانت هناك مخاوف أمنية من برنامج “لونتش لودر”، لكن الشركة الصينية، وفرت أقصى درجات الأمان لمستخدميها، حتى يتمكنوا من تنزيل تطبيقاتهم المفضلة بأنفسهم.