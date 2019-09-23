السحيمي:مناسبة اليوم الوطني تمر كل عام لتذكرنا النقلات النوعية في جميع الأصعدة

محمد السعران(صدى):

رفع مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، أصدق التهاني وخالص التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وإلى أفراد الأسرة الحاكمة، والشعب السعودي العزيز، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

وقال انه في مثل هذا اليوم نستذكر المكتسبات والمشاركة المستدامة فى النهضة والتنمية الفاعلة في بلادنا الحبيبة التي تشهد انجازات حضارية نوعية في شتى مجالات ومناحي الحياة ، التعليمية والصحية والاقتصادية والتنمية الاجتماعية وضعت المملكة بين مصاف الدول المتقدمة ، وباتت عضواً مؤثراً وفاعلاً في الكيانات والمحافل والمنظمات العالمية التي تقود العالم وترسم مستقبله.

واكد على ان يجعل الجميع من اليوم الوطني محطة انطلاقة لعقد العزم على المزيد من الرقي ببلادنا لتتبوأ المكانة اللائقة بها بين دول العالم من خلال الرؤية الطموحة ” 2030 ” التي يشارك في تحقيقها كل مواطن .

واضاف ان التقدم الذي حققته المملكة دليل على حرص القيادة الحكيمة لهذه البلاد على تمكين كافة مقومات النمو الاقتصادي والاجتماعي والصحي منذ الوهلة التي وضع فيه المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود– رحمه الله – اللبنات الأولى لهذا الوطن المعطاء.

وسجل بهذه المناسبة شكره العميق لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية على دعمه للخدمات الطبية بوزارة الداخلية

ودعى الله ان يحفظ لهذه البلاد قادتها وان يديم عليها الامن والامن .