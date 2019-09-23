تحتفل العالمية للرعاية الصحية GHC اليوم بمقرها الرئيسي بالرياض بمناسبة اليوم الوطني 89

رشيدة المطيري (صدى):

إحتفلت العالمية للرعاية الصحية GHC اليوم بمقرها الرئيسي بالرياض بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تحت شعار “همة حتى القمة 89″، فكانت العرضة السعودية حاضرة بالإحتفال إضافة الى الكثير من العروض التراثية. كما تألقت فروع الشركة المنتشرة في أرجاء المملكة بشعار اليوم الوطني، فحلّ اللون الأخضر وأعلام المملكة العربية السعودية الخفاقة في جميع الفروع ومنصات وسائل التواصل الإجتماعي احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وعبّرت رئيس برنامج الشراكة الإستراتيجية للموارد البشرية بالشركة هبه طرابلسي، عن سعادتها وبهجة جميع منسوبي الشركة بهذه المناسبة الوطنية العظيمة التي ترسخ حب الوطن في نفوس الجميع، وأوضحت “بأن احتفالات الشركة مع شركائها بالنجاح – وهو الإسم الذي نطلقه على موظفينا – باليوم الوطني تأتي من منطلق واجبها وإحساسها بمسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، وكذلك التزامها بخدمة الوطن والمجتمع و ايمانا منا برؤية المملكة والمبادرة لتحقيق أهدافها ابتداء من الداخل وانطلاقا لتحقيق الهدف على مستوى المجتمع”.

وأضافت “يسرني بإسمي وبإسم جميع منسوبي العالمية للرعاية الصحية أن نرفع خالص التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سدد الله خطاه، بمناسبة اليوم الوطني 89، سائلين الله أن يحفظ أمن واستقرار هذا الوطن الغالي”.

والجدير بالذكر أن شركة GHC من الشركات السعودية الرائدة في مجال التجميل واللايف ستايل وتمتلك العديد من العلامات التجارية مثل “وايتس” و “هاي لاين” و “صيدليات كنوز” وشركة التوزيع الوطنية “NDC” وتعتبر الشركة واحدة من أكبر شركات البيع والتوزيع بمجال التجميل بالمنطقة حيث تمتلك اكثر من 200 منفذ بيع، و قد تم تصنيفها مرتين من قبل مجلة فوربس العالمية بإعتبارها تمثل المفهوم السعودي الأكثر ابتكاراً، و من أسرع العلامات التجارية نمواً حيث يتم افتتاح منفذ بيع جديد كل 14 يوم تقريباً.