إيران تفرج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة
كشفت أنباء، اليوم الاثنين، عن قيام إيران بالإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لديها، وذلك بعد شهرين من احتجازها.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة السويدية المالكة للناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا وتحتجزها طهران منذ 19 يوليو الماضي، قد أعلن في وقت سابق من أمس الأحد، إنه تلقى معلومات باحتمال الإفراج عنها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52666 ] نشر منذ 36 دقيقة
بريطانيا بتعلن ابو خيرك ياروحاني😂😂😂
شيخين1[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 8 دقائق
جاك الموت ياالملالي الخاين الكلب الحرب ضدك دقت اطبولها مجرد وقت فقط ويدق خشومكم ولدسلمان عزيامال العز