إيران تفرج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة

طهران(صدى):

كشفت أنباء، اليوم الاثنين، عن قيام إيران بالإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لديها، وذلك بعد شهرين من احتجازها.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة السويدية المالكة للناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا وتحتجزها طهران منذ 19 يوليو الماضي، قد أعلن في وقت سابق من أمس الأحد، إنه تلقى معلومات باحتمال الإفراج عنها.