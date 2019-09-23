العثور على مبلغ مالي ضخم داخل ” مرحاض ” بإحدى المطارات

الخرطوم(صدى):

عثرت مضيفات بطائرة على ” أموال ضخمة ” ، كانت مخزنة في كيس أسود داخل مرحاض طائرة في مطار الخرطوم.

وتفصيلآ، اعتقدت المضيفة أن الكيس بداخله قنبلة، مما جعلها تستنجد بطاقم التأمين وبعد التفتيش، اتضح أنها عبارة عن أموال بعملات أجنبية مجهولة المصدر.

حيث تبلغ قيمة الأموال التي عثر عليها 21 مليون جنيه سوداني، من بينها 350 ألف دولار أميركي، إلى جانب عملات أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بنيابة الجمارك، والتي بدورها سارعت بفتح تحقيق عاجل، وأوقفت نحو 15 عاملا للتحقيق معهم.