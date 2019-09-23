على مساحة 5500 متر.. أكبر لوحتين لصور خادم الحرمين وولي العهد على كورنيش الدمام

نايف السالم(صدى):

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أكبر لوحتين لصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على مساحة خضراء ٥٥٠٠ متر على كورنيش الدمام بجوار دوار الأشرعة.

وبلغت مساحة اللوحتين ٧٥٠ متر مربع وبارتفاع ٨ متر لكل لوحة، حيث تم تصميم وتركيب راية التوحيد بطول ٣٢ متر مع كتابة تاريه ذكرى المناسبة وشعارات هوية اليوم الوطني.

كما تم تركيب ٨٠ كشاف إنارة باللونين الأبيض والأخضر، وتركيب ٦٠ علم يحمل هوية اليوم الوطني بتصميم خاص.

تجدر الإشارة أنه تم انجاز المشروع بوقت قياسي، وهو أسبوع واحد.