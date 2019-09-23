السمنة تدمر بطانة الأوعية الدموية بسبب بروتين الـ WNT5A

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أظهرت نتائج دراسة جديدة أن ” السمنة ” تدمّر بطانة الأوعية الدموية؛ لأن الأنسجة الدهنية تُفرز بروتينا ضارًّا.

وتفصيلآ، حلل باحثون صينيون بيانات أكثر من 1000 شخص مصاب بتصلب الشرايين، والذي يحدث عندما تسد الترسبات الدهنية الشرايين.

حيث وجدوا أن المشاركين البدناء أطلقوا مستويات أعلى بكثير من بروتين يسمى ” WNT5A ” من نسيجهم الدهني في البلازما.

وعن الـ ” WNT5A ” فهو يؤدي إلى إجهاد داخلي مرتبط بتراكم الرواسب المعدنية والأوعية الدموية، وبمرور الوقت يمكن أن تلتصق هذه الرواسب باللويحات؛ مما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية.

ويتطلع الباحثون أن يتم استهداف بروتين ” WNT5A ” ذات يوم، في علاجات تمنع الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.