منذ 20 يوما.. غموض حول التوقف المفاجئ لصحيفة «الحياة»

نايف السالم(صدى):

غابت صحيفة ” الحياة ” عن الأنظار بشكل مفاجئ؛ حيث لم تعد تشارك بأي أعمال صحافية وتوقفت عن النشر سواء على موقعها الإلكتروني أو من خلال تغريدات عبر موقع التدوين الصغير ” تويتر ” منذ 20 يومًا.

وكان آخر ما نشرته صحيفة ” الحياة ” في يوم 4 سبتمبر الجاري؛ ما أثار الجدل والغموض حول أسباب توقفها المفاجئ رغم امتلاكها شهرة واسعة وشعبية عريضة بين القراء.

وتساءل البعض عن السبب الذي دفع الصحيفة إلى هذا الغياب الكامل؛ ليعود إلى الأذهان واقعة توقفها منذ عدة سنوات بسبب معاناتها من أزمة مالية، ولكن لم يصدر حتى الآن أي تصريح أو تعليق من إدارتها التي فضلت الصمت وسط مطالبات بنشر بيان توضيحي حول الأمر.