مدرب سان جيرمان : نيمار ملتزم معنا بنسبة 100%

ماجد محمد(صدى):

أكد توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان أن نيمار ملتزم ”بنسبة 100 بالمئة“ تجاه بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بعد أن سجل المهاجم البرازيلي هدف الفوز في الانتصار 1-صفر على أولمبيك ليون يوم الأحد.

وأضاف توخيل خلال مؤتمر صحفي أن ” نيمار ملتزم بنسبة 100 بالمئة معنا.. أنه يضحك ويمرح ويمكن الاعتماد عليه”، لافتا:”إنه موجود دائما من أجل زملائه.. هذا طبيعي وضروري أيضا.. إنه لاعب حساس للغاية“.

وأوضح توخيل: ”هذه ثالث مباراة له فقط في أربعة أشهر. سيستعيد لياقة المباريات بمرور الوقت وهذا سيساعده. نيمار حاسم دائما ومبتكر“.