بالفيديو.. القنوات الرياضية تستعيد اسمها السابق في هويتها الجديدة
استعادت القنوات الرياضية اسمها السابق لتصبح ” القنوات الرياضية السعودية ” بدلاً من قنوات ” KSA SPORTS “؛ عقب إطلاق هويتها الجديدة، اليوم الاثنين.
ومن جانبه، أوضح الإعلامي طارق حماد، أن التغيير لن يكون فقط في هوية واسم القنوات، ولكن سيواكبها أيضاً تغيير كبير في أدائها وبرامجها.
الواقع[ عدد التعليقات: 7291 ] نشر منذ 9 دقائق
ممتاز الاعتزاز بالهوية والغة والثقة بالنفس لماذا نلغي هويتنا من أجل ما يسمى الحضارة الغربية او التقليد للاخرين
مبروك[ عدد التعليقات: 2355 ] نشر منذ 7 دقائق
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