بالفيديو.. القنوات الرياضية تستعيد اسمها السابق في هويتها الجديدة

ماجد محمد(صدى):

استعادت القنوات الرياضية اسمها السابق لتصبح ” القنوات الرياضية السعودية ” بدلاً من قنوات ” KSA SPORTS “؛ عقب إطلاق هويتها الجديدة، اليوم الاثنين.

ومن جانبه، أوضح الإعلامي طارق حماد، أن التغيير لن يكون فقط في هوية واسم القنوات، ولكن سيواكبها أيضاً تغيير كبير في أدائها وبرامجها.