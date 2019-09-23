إهانته أو إسقاطه.. محظورات تستوجب العقوبة عند التعامل مع العلم الوطني
قامت الأنظمة في المملكة بوضع عدة قواعد لحفظ مكانة ” العَلَم السعودي ” ، كما وضعت عدة محظورات لاستخدامه، لذا سنستعرض في هذا التقرير محظورات التعامل مع ” العَلَم ” .
* يُعاقب النظام بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة:
– إسقاط أو إعدام أو إهانة العَلَم بأية طريقة كانت، سواء ” العَلَم الوطني، أو العَلَم الملكي، أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية ” .
– لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك سطحَي الأرض والماء، ويحظر استعماله كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نصت عليه الأنظمة.
– من المحظورات استعمال العَلَم الوطني السعودي ورفعه وهو ” باهت اللون، أو في حالة سيئة ” ، وعندما يُصبح العَلَم الوطني من القِدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قِبل الجهة التي تستعمله.
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