إهانته أو إسقاطه.. محظورات تستوجب العقوبة عند التعامل مع العلم الوطني

نايف السالم(صدى):

قامت الأنظمة في المملكة بوضع عدة قواعد لحفظ مكانة ” العَلَم السعودي ” ، كما وضعت عدة محظورات لاستخدامه، لذا سنستعرض في هذا التقرير محظورات التعامل مع ” العَلَم ” .

* يُعاقب النظام بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة:

– إسقاط أو إعدام أو إهانة العَلَم بأية طريقة كانت، سواء ” العَلَم الوطني، أو العَلَم الملكي، أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية ” .

– لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك سطحَي الأرض والماء، ويحظر استعماله كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التجارية أو لأي غرض آخر غير ما نصت عليه الأنظمة.

– من المحظورات استعمال العَلَم الوطني السعودي ورفعه وهو ” باهت اللون، أو في حالة سيئة ” ، وعندما يُصبح العَلَم الوطني من القِدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قِبل الجهة التي تستعمله.