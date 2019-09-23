4 أسباب وراء كوارث طائرة بوينج 737 ماكس

جاكرتا(صدى):

كشف التقرير النهائي للمحققين الإندونيسيين، عن أسباب تحطم طائرة اندونيسية من طراز بوينج ” 737 ماكس 8 ” في أكتوبر الماضي ومقتل جميع ركابها.

وأوضح التقرير، أن ذلك بسبب عيوب في التصميم وتراخي في الرقابة؛ فضلًا عن سلسلة من أخطاء الطيار والصيانة كعوامل تسببت في تحطم الطائرة التابعة لشركة ” لايون إير ” الإندونيسية، ومقتل 189 شخصا كانوا على متنها.

ومن المنتظر، أن تدعو الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل في نهاية الشهر الجاري إلى تحسينات في تدريب أفراد قمرة القيادة وفي اتخاذ أفراد الطاقم القرارات والتركيز على التغيرات المحتملة في شهادات الطائرات الجديدة.