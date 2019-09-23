خطوات بسيطة لعمل حمام البخار في المنزل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبير تجميل عن خطوات بسيطة و سهلة لعمل بخار الماء للبشرة أولا: قومى بغلى وعاء صغير من الماء وأثناء الغليان، أغسلى وجهك بمنظف لطيف على البشرة، مع التأكد من إزالة مستحضرات التجميل أو تراب أو عرق أو زيوت على وجهك.

ثانيا.. احذرى من غسل وجهك من خلال التقشير قبل البخار، لأن ذلك يؤدى إلى زيادة تهيج البشرة .

ثالثا.. قومى بتجفيف بشرتك بمنشفة ناعمة، واسكبى الماء البارد في وعاء.

رابعا.. قومى بصب الماء المغلى فى وعاء مع إضافة الزيوت الأساسية أو الأعشاب، إلى الماء وإذا لم يكن لديك أي زيوت خاصة أو أعشاب، ضعى بعض أكياس الشاي العشبية في الماء، مثل البابونج، والنعناع.

خامسا.. ضعى منشفة فوق رأسك، لحصار البخار، مع وضع وجهك بجهة البخار، حتى تشعرين بتدليك وجهك، ولكن ليس قريبًا جدًا حتى لا تضر بشرتك.

سادسا.. يفضل الاستمتاع ببخار الماء للوجه لمدة حوالي 10 دقائق، خاصة إذا كنت تعاني من حب الشباب أو مشاكل جلدية أخرى، حيث يؤدي التبخير لفترة طويلة إلى تضخم الوجه، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم حب الشباب.

سابعا.. ينصح بعمل قناع الطين على الوجه بعد البخار وغسله بالماء الدافىء، وتجفيف البشرة بمنشفة ناعمة، وإذا لم يكن لديك قناع من الطين ، فاستخدم العسل العادي أو مزيج من العسل ودقيق الشوفان.