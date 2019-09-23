بعد حكم القصاص.. تفاصيل قتل الخادمة الأثيوبية للطفلة « فاطمة » بجدة

نايف السالم(صدى):

كشف والد الطفلة السودانية ” فاطمة ” ، التي قتلت على يد الخادمة الإثيوبية، تفاصيل الجريمة المأساوية في تصريحات سابقة له.

وعن ذلك قال والد ” فاطمة ” : ” خرجت مع زوجت لتسلم عملها الجديد، وعندما وصلنا إلى المنزل تفاجآنا بابنتنا الكبرى ريماس تبكي في الصالة والدم ينزف منها ” .

وهرعا الوالدان إلى الغرفة ليجدا ابنتهما الأخرى تسيل دماؤها وقد فارقت الحياة، بعدما طعنتها الخادمة عدة طعنات في القلب والرقبة، وبجانبها الخادمة التي حاولت الانتحار بطعن نفسها.

وكانت وزارة الداخلية اليوم قد أصدرت بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بـ ” الخادمة الأثيوبية ” في محافظة جدة ، بمنطقة مكة المكرمة.

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