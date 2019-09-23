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  • نشر : منذ 45 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو.. شاب يعتدي بالضرب على امرأة في الرياض

بالفيديو.. شاب يعتدي بالضرب على امرأة في الرياض
الرياض(صدى):

وثق مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين اعتداء شاب بالضرب على امرأة في الرياض.

ويظهر المقطع الشاب وهو يعتدي بالضرب على الفتاة بـ ” الشماغ ” في شارع عام لم يتسن التأكد من تحديده، وسط مطالبات للجهات الأمنية بالتحقيق في المقطع.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 883 ] نشر منذ 32 دقيقة

كثرت المشاكل هذي ماأدري ايش المشكله

[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 29 دقيقة

وش الي مطلعها من بيتها بدون محرم هذا ديننا الاسلامي الحنيف

[ عدد التعليقات: 28899 ] نشر منذ 24 دقيقة

يبدو ان المقطع قديم

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 دقيقة

الحرمه ماتنظرب ياناس

الاولين يقلون ارسل للرجال حرمه تتفاهم معاه وارسل للحرمه ورع ..

(( درسناهن وعلامنهن ولاكن مايفهمن ولايضحكن ودايم يبكن ))

[ عدد التعليقات: 1043 ] نشر منذ 17 دقيقة

يبون يسوون اكشن الحريم ويطلعون فى الصحف

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