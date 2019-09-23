بالفيديو.. شاب يعتدي بالضرب على امرأة في الرياض

الرياض(صدى):

وثق مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين اعتداء شاب بالضرب على امرأة في الرياض.

ويظهر المقطع الشاب وهو يعتدي بالضرب على الفتاة بـ ” الشماغ ” في شارع عام لم يتسن التأكد من تحديده، وسط مطالبات للجهات الأمنية بالتحقيق في المقطع.