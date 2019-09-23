بالفيديو.. شاب يعتدي بالضرب على امرأة في الرياض
وثق مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين اعتداء شاب بالضرب على امرأة في الرياض.
ويظهر المقطع الشاب وهو يعتدي بالضرب على الفتاة بـ ” الشماغ ” في شارع عام لم يتسن التأكد من تحديده، وسط مطالبات للجهات الأمنية بالتحقيق في المقطع.
زائر[ عدد التعليقات: 883 ] نشر منذ 32 دقيقة
كثرت المشاكل هذي ماأدري ايش المشكله
ابو محمد ✌[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 29 دقيقة
وش الي مطلعها من بيتها بدون محرم هذا ديننا الاسلامي الحنيف
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28899 ] نشر منذ 24 دقيقة
يبدو ان المقطع قديم
موسى[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 21 دقيقة
الحرمه ماتنظرب ياناس
الاولين يقلون ارسل للرجال حرمه تتفاهم معاه وارسل للحرمه ورع ..
(( درسناهن وعلامنهن ولاكن مايفهمن ولايضحكن ودايم يبكن ))
مغرد[ عدد التعليقات: 1043 ] نشر منذ 17 دقيقة
يبون يسوون اكشن الحريم ويطلعون فى الصحف