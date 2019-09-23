” سعود الطبية ” تشارك المرضى فرحة يوم الوطن

بدر الحارثي(صدى):

قدم المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي الهدايا للمرضى المنومين في المستشفى العام ومستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة، مؤكدًا لهم أنها مناسبة سعيدة ويومُ مجيد نستذكر فيه مسيرة العطاء والنماء ونتأمل فيه بإجلال ما تحقق من إنجازات في مسيرة النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في ظل قيادتها الحكيمة.

وأكد د.العنزي بأن اليوم الوطني هو وقودنا للإخلاص بالعمل، داعيًا منسوبي المدينة السعي في تقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية، وذلك لتحقيق أعلى مقاييس الرضا للمرضى والمراجعين، والتركيز على المشاريع التطويرية التي تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة.

من جانبه ، عبر المرضى المنومين عن سعادتهم بهذه المناسبة، سائلين الله عز وجل أن يحفظ المملكة قيادة وشعبًا، وأن يديم عليها أمنها واستقرارها.