أسباب النزيف بعد انقطاع الطمث.. أبرزها سرطان الرحم 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف طبيب نسا وتوليد عن أسباب النزيف المهبلي بعد انقطاع الطمث ومنها:سرطان الرحم بما في ذلك سرطان بطانة الرحم، سرطان عنق الرحم أو المهبل، ترقق الأنسجة التي تبطن الرحم ما يسبب ضمور بطانة الرحم، الأورام الليفية الرحمية، الزوائد اللحمية الرحمية، التهاب بطانة الرحم، تناول الأدوية الهرمونية، نزيف من المسالك البولية أو المستقيم، الزيادة المفرطة في نمو الخلايا التي تكوّن بطانة الرحم.

وشدد على ضرورة فحص طبى فورى لمعرفة السبب الحقيقى وراء النزف بعد فترة انقطاع الطمث، لافتا إلي أن فترة إنقطاع الطمث تتميز بأنها من الفترات السيئة فى حياه كل سيدة نتيجة للأعراض المصاحبة لها مثل الأرق الشديد والتعرق الليلى نتيجة تقلب الهرمونات.

وخلال فترة الطمث تتعرض السيدات لارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم واضطرابات فى النوم،نتيجة تغيرات الهرمونات تتعرض السيدات لأرق شديد وتقلبات فى المزاج العام والاكتئاب والتوتر، قد تواجه البعض منهن مشاكل فى المثانة وألمًا فى الحوض، على المدى البعيد تعانى من مشاكل فى القلب والأوعية الدموية، ألم فى العضلات والمفاصل وقد تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.