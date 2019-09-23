آخر موعد لتقديم الاعتراض على حكم منتهي خلال إجازة اليوم

حمود العنزي(صدى):

أوضحت مصادر، أن آخر موعد لتقديم الاعتراض إذا كانت مدته على الحكم الصادر من المحكمة تنتهي خلال إجازة اليوم الاثنين، هو أول يوم دوام بعد إجازة اليوم الوطني.

وقالت أنه إذا صدر حكم قبلها فإن فترة الإجازة تحتسب من ضمن مدة الاعتراض؛ لافتة إلى عدم احتساب يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للموعد، إذا كان مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين.

وأشارت إلى أنه ينقضي بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصوله إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد.