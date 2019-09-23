القنصلية الأمريكية بجدة تنتقل لمقرها الجديد

نايف السالم(صدى):

كشفت القنصلية العامة الأمريكية في جدة، عن نقل مقرها إلى موقع مبناها الجديد في حي المحمدية بجوار مبنى المدرسة الأمريكية العالمية الجديد، حيث ستباشر عملها وخدماتها لسكان مدينة جدة والمنطقة الغربية اعتباراً من الغد.

ويقع المدخل العام لجميع الخدمات القنصلية (التأشيرات وخدمات المواطنين الأمريكيين) في الجانب الغربي من القنصلية الجديدة في شارع الصفا.

ومن الجدير بالذكر، أنه يأتي ذلك بعد مرور أكثر من 65 عاماً على تواجد القنصلية الأمريكية في حي الحمراء بشارع فلسطين.