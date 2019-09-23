رد قاسي من حلا الترك على منتقدي انتقالها للعيش مع والدها بسبب الأموال 

المنامة(صدى):

علقت الفنانة البحرينية حلا الترك على الانتقادات التي وجّهها لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووالدتها منى السابر بسبب اختيارها للعيش برفقة والدها المنتج البحريني محمد الترك.

وأبانت حلا في مقابلة تلفزيونية: “أنا كلهم بحبهم وكلهم على عيني وراسي لكني لا أحب أن أُفصح عن الأسباب لأنها أموري الخاصة.

وأشارت الترك: “ما بحب أحكي عن كل ما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أموري الخاصة لأنها ملك لي وحدي ولا دخل لأحد فيها، ما حدا ليه دخل أنا آسفة”.