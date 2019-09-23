« وصية ملك » .. فيلم غنائي سينمائي يتحدث عن المسيرة السعودية

الرياض(صدى):

تشهد احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ ٨٩، إطلاق الفيلم الغنائي السينمائي الأضخم « وصية ملك » الذي يتحدث عن المسيرة السعودية.

حيث يستعرض انطلاق رؤية المؤسس الملك عبدالعزيز، من خلال نص شعري ينقل صوت الموحد إلى آفاق المستقبل، في دراما سينمائية صنعتها المخرجة الهوليوودية الساندا.

وتفصيلآ، استغرق إعداد الفيلم وتصويره عدة أسابيع، وشارك في أداء لوحات الفيلم المغناة مجموعة من الأصوات الشابة.

تجدر الإشارة إلى أن « وصية ملك » ، من كلمات الشاعر الدكتور صالح الشادي، الذي شارك في الحضور أمام الكاميرا.

وسيتم عرض الفيلم خلال هذا الشهر بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني، وسيتم إطلاقه خلال حفل إعلامي كبير يقام قريبا في الرياض