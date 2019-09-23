أمر ملكي بالموافقة على منح 1240من منسوبي وزارة الدفاع أوسمة
صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ ( 1239 ) من الضباط والأفراد الموظفين من منسوبي وزارة الدفاع نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة أو إسهامهم بفاعلية في عملية (إعادة الأمل) وهم :ـ
1 ـ اللواء الفني الركن / فائز بن محمد علي القليطي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
2 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالله بن صالح ناصر العريني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة
3 ـ اللواء الركن / عبدالعزيز بن إبراهيم عبدالعزيز السويلم وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
4 ـ اللواء الركن / منصور بن ناصر حمود أبا الخيل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
5 ـ اللواء الفني الركن / محمد بن زايد نزال المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
6 ـ اللواء الطيار الركن / خالد بن محمد عبدالله الشهري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
7 ـ اللواء الطيار الركن / علي بن سعد محمد آل مرعي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
8 ـ اللواء الطيار الركن / أحمد بن فهد سعد رايزه وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
9 ـ اللواء الطيار الركن / عيد بن براك زنيفير العتيبي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
10 ـ اللواء الطيار الركن / محسن بن سعيد محسن الزهراني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
11 ـ اللواء الطيار الركن / تركي بن خالد بن عبدالله آل سعود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
12 ـ اللواء الركن / وليد بن فالح محمد الظاهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
13 ـ اللواء الركن / محمد بن ظافر جازع الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
14 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالملك بن قاسم محمد الدريويش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
15 ـ اللواء المهندس الركن / إبراهيم بن عبدالله عبدالعزيز آل سيار وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
16 ـ اللواء الطيار الركن / خلف بن مناحي حصيان العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
17 ـ اللواء الركن / علي بن عبدالرحمن علي القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
18 ـ اللواء المهندس / خالد بن علي سالم العايد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
19 ـ اللواء المهندس الركن / خالد بن محمد صالح الغانمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
20 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالحكيم بن حامد عطية الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
21 ـ اللواء المهندس الركن / صالح بن مطلق صالح العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
22 ـ اللواء الركن / أحمد بن علي مسرب الميموني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
23 ـ اللواء المهندس الركن / ضيف الله بن محمد حسين القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
24 ـ اللواء المهندس الركن / عبيد بن تركي راشد السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
25 ـ اللواء المهندس الركن / صالح بن أحمد حامد الثبيتي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
26 ـ اللواء الطيار الركن / أحمد بن صالح أحمد الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
27 ـ اللواء المهندس الركن / علي بن معيض ظافر القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
28 ـ اللواء الركن / عبدالله بن صلاح سلامه الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
29 ـ اللواء الركن / خالد بن عبدالله يحيى الجهني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
30 ـ اللواء البحري الركن / فالح بن عبدالرحمن محمد الفالح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
31 ـ اللواء البحري الطيار الركن / محمد بن فالح مصلح العصلاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
32 ـ اللواء الطيار الركن / صالح بن راشد عبدالله الدبيان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
33 ـ اللواء الطبيب / محسن بن علي محسن الصقيري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
34 ـ اللواء الطيار الركن / حسام بن عبدالله فهد الدامر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
35 ـ اللواء الطيار الركن / حازم بن عبدالرحمن ناصر بن غشيان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
36 ـ اللواء الطيار الركن / فهد بن غازي جزيان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
37 ـ اللواء المهندس / سعيد بن محمد سعيد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
38 ـ اللواء الفني الركن / جابر بن حسن مسعود الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
39 ـ اللواء الركن / عبدالله بن غرمان عيدان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
40 ـ اللواء الركن / معيض بن حمود أحمد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
41 ـ اللواء الركن / بندر بن فيحان محمد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
42 ـ اللواء الركن / جميل بن جبريل حمود الجعيد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
43 ـ اللواء الركن / عبدالله بن أحمد محمد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
44 ـ اللواء الركن / ماجد بن خلف رجا الله المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
45 ـ اللواء الركن / تركي بن عايض راجح البقمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
46 ـ اللواء الركن محمد بن شبيب ثامر السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
47 ـ اللواء الركن / هشام بن محمد صالح الرويلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
48 ـ اللواء الركن / محمد بن أحمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
49 ـ اللواء الطيار الركن / سعود بن فهد عبدالعزيز بن معمر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
50 ـ اللواء البحري الركن / طارق بن مسفر عبدالواحد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
51 ـ اللواء الركن / عبدالله بن سعيد عبدالله الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
52 ـ اللواء المهندس / علي بن سعيد حسين العمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
53 ـ اللواء الركن / عائض بن عبدالله عايض العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
54 ـ اللواء الركن / خالد بن عبدالرحمن علي الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
55 ـ اللواء الطيار الركن / صالح بن علي صالح المصلوخ وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
56 ـ اللواء البحري الطيار الركن / فيصل بن فهد إبراهيم الغفيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
57 ـ اللواء المهندس الركن / طلال بن عبدالله تركي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
58 ـ اللواء الطيار الركن / سامي بن وقيان زيد الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
59 ـ اللواء الطيار الركن / ناصر بن فهد محمد الزعبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
60 ـ اللواء الطيار الركن / عبدالله بن محمد فهيد البيشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
61 ـ اللواء الطيار الركن / خالد بن صالح محسن المحسن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
62 ـ اللواء الطيار الركن / محمد بن مسعد محمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
63 ـ اللواء الركن / علي بن صالح إبراهيم الحضيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
64 ـ اللواء الركن / عايض بن نمشان سعد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
65 ـ اللواء الركن / سطام بن خالد عماش الفقير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
66 ـ اللواء الركن / أحمد بن حسين عازب الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
67 ـ اللواء الركن / عمر بن أحمد معيض الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
68 ـ اللواء المهندس الركن / عبدالله بن أحمد عبدالله الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
69 ـ اللواء الركن / عبدالله بن محمد عبدالله الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
70 ـ اللواء الركن / محمد بن سعيد محمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
71 ـ اللواء الركن / عبدالعزيز بن باتل محمد الطريقي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
72 ـ الموظف م 15 / عبدالرحمن بن عبدالكريم إبراهيم القويفلي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة
73 ـ الدكتور / أحمد بن محمد أحمد العامري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
74 ـ العميد الركن / مشرف بن عبدالله محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
75 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعد إبراهيم الفردوس وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
76 ـ العميد الركن / علي بن بجران علي السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
77 ـ العميد المهندس / عبدالعزيز بن مسحل غالي العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
78 ـ العميد / ماجد بن فهد علي السبيعي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
79 ـ العميد الركن / محمد بن أحمد محمد آل مخاتم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
80 ـ العميد المهندس الركن / سليمان بن أحمد يحيى الفيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
81 ـ العميد الركن / خالد بن منصور خميس القرشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
82 ـ العميد الركن / أدريس بن إبراهيم محمد النعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
83 ـ العميد المهندس الركن / علي بن حسين حسن السفياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
84 ـ العميد الركن / عامر بن عبدالله عامر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
85 ـ العميد الركن / حسين بن محمد قاسم صفحي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
86 ـ العميد الركن / محمد بن فهيد مشعان آل ضويان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
87 ـ العميد الركن / محمد بن خليل أحمد أبو ديه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
88 ـ العميد الركن / محمد بن مطر ماطر العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
89 ـ العميد الركن / عبدالله بن حسن علي الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
90 ـ العميد الركن / حسين بن سعيد محمد العواشز وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
91 ـ العميد / نايف بن صقر حضيرم المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
92 ـ العميد الركن / ضاوي بن جابر مغثي الغزواني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
93 ـ العميد الركن / علي بن سعيد محيي آل مليح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
94 ـ العميد الركن / حسن بن صالح محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
95 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالرحمن سعد الكنهل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
96 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالرحمن حدجان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
97 ـ العميد الركن / مسفر بن عبدالله زائع الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
98 ـ العميد الركن / صالح بن مسفر سعيد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
99 ـ العميد / قينان بن فراج فيصل آل عريمه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
100 ـ العميد الركن / خالد بن مسفر قليل الجعيد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
101 ـ العميد الركن / عايض بن حسن عايض القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
102 ـ العميد / يوسف بن عبدالله سلطان آل مواش وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
103 ـ العميد الركن / عبدالملك بن عبدالله إبراهيم الحاتم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
104 ـ العميد البحري الركن / ستر بن رشيد رشيد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
105 ـ العميد الطيار الركن / طلال بن سعد عوض المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
106 ـ العميد الركن / فهد بن محمد عبدالله السياري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
107 ـ العميد الطيار الركن / أحمد بن حمدان رحمه آل مسعود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
108 ـ العميد الطيار / سامي بن سليمان عبدالله العوهلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
109 ـ العميد الركن / علي بن محمد حسن النعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
110 ـ العميد الركن / عامر بن مغرم حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
111 ـ العميد الركن / فهد بن فرج شبيب العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
112 ـ العميد البحري الركن / عبدالعزيز بن أحمد محمد آل علوان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
113 ـ العميد البحري الركن / عبدالعزيز بن علي حسين الشريف وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
114 ـ العميد البحرين الركن / منصور بن صالح ثابت العصلاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
115 ـ العميد البحري الركن / سعيد بن سعد ساعد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
116 ـ العميد الركن / محمد بن حسين محمد الوادعي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
117 ـ العميد الركن / ذيب بن دليم ذيب القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
118 ـ العميد المهندس الركن / محمد بن مبارك عبدالله الدوسري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
119 ـ العميد / فهد بن صالح محمد الخميس وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
120 ـ العميد الركن / سعيد بن مبارك علي آل ملفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
121 ـ العميد الركن / مغرم بن محمد علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
122 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالعزيز محمد العلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
123 ـ العميد الركن / محمد بن إبراهيم صقر السياري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
124 ـ العميد المهندس الركن / علي بن محمد ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
125 ـ العميد الركن / خالد بن ناصر شري العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
126 ـ العميد الركن / عوض بن محمد صالح القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
127 ـ العميد الطيار الركن / عادل بن عبدالله محمد الخراشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
128 ـ العميد الركن / عادل بن إبراهيم محمد الصبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
129 ـ العميد الطيار الركن / فارس بن علي عوض العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
130 ـ العميد / عبدالرحمن بن محمد صالح العثيمين وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
131 ـ العميد الركن / صالح بن عاتق مصري المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
132 ـ العميد الركن / منصور بن هلال فلاح الغانمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
133 ـ العميد الركن / منصور بن سعيد مشبب السرحاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
134 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن علي محمد الفرهود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
135 ـ العميد الطيار الركن / رياض بن محمد عبدالعزيز أبو عباه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
136 ـ العميد البحري الركن / سطام بن ذايب عوض المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
137 ـ العميد الركن / إبراهيم بن عثمان محمد العمير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
138 ـ العميد الركن / حسين بن محمد مشبب القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
139 ـ العميد الركن / محمد بن إبراهيم أحمد عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
140 ـ العميد الركن / زريب بن سعيد زريب الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
141 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن دخيل الله حزام المالكي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة
142 ـ العميد الركن / ناصر بن علي مسفر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
143 ـ العميد الركن / فيحان بن بريكان مرجاح الكريزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
144 ـ العميد الركن / فيصل بن يحيى عطيه حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
145 ـ العميد الركن / عبدالعزيز بن صالح سيف السيف وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
146 ـ العميد الركن / فائز بن فايح بدر العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
147 ـ العميد الركن / سامي بن صالح محمد البليهشي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
148 ـ العميد / عقيل بن سلمان عقيل المسعودي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
149 ـ العميد الطبيب / محمد بن يوسف عبدالله الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
150 ـ العميد الطبيب / خالد بن عبدالرحيم محمد الفرائضي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
151 ـ العميد الطبيب / عبدالرحمن بن ناصر رشيد الرشيد وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
152 ـ العميد الطبيب / ياسر بن عبدالله عبدالرحمن رهبيني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
153 ـ العميد الطبيب / حسن بن معيض طالع الشريف وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
154 ـ العميد الطبيب / جمال بن محمد سليمان الحضيف وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
155 ـ العميد الصيدلي / علي بن سليمان صويلح البلوي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
156 ـ العميد الصيدلي / عبدالحميد بن يحيى عثمان البشر وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
157 ـ العميد / ناصر بن سعيد أحمد الغامدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
158 ـ العميد الركن / بدر بن صالح ناصر النزال وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
159 ـ العميد الطيار الركن / أحمد بن محمد آل شامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
160 ـ العميد / سعود بن علي سعد الشهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
161 ـ العميد / خالد بن عبدالله صالح السيف وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
162 ـ العميد الطبيب / أحمد بن عبدالعزيز فهد البريدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
163 ـ العميد الطبيب / عبدالرحمن بن عبدالقادر أحمد حلبي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
164 ـ العميد الطبيب / عبدالعزيز بن عبدالله رشيد العمرو وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
165 ـ العميد الركن / صالح بن عبدالله محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
166 ـ العميد الركن / سعيد بن عبدالله فرحان القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
167 ـ العميد الركن / حسن بن علي الحسين النعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
168 ـ العميد الركن / عبدالخالق بن عبدالله محمد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
169 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعد صالح القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
170 ـ العميد المهندس / أحمد بن حمدان سعيد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
171 ـ العميد المهندس / محمد بن علي محمد عقيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
172 ـ العميد الركن / خالد بن صالح سيف العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
173 ـ العميد الركن / سعيد بن محمد صالح الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
174 ـ العميد الركن / خالد بن راشد ضيف الله المزعل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
175 ـ العميد المهندس الركن / علي بن ناصر علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
176 ـ العميد الركن / محمد بن حامد حمود الجباب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
177 ـ العميد الركن / مساعد بن محمد سعد المقبل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
178 ـ العميد الركن / نايف بن محمد مشعان الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
179 ـ العميد الركن / غانم بن حمد إبراهيم التيماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
180 ـ العميد الركن / خلف بن عبدالله محمد الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
181 ـ العميد الركن / خالد بن مقحم عبدالله العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
182 ـ العميد الركن / عبدالرحمن بن محمد علي الحمود وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
183 ـ العميد الركن / خالد بن عابد إبراهيم الزارع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
184 ـ العميد الركن / مذكر بن نواف مذكر الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
185 ـ العميد الركن / عثمان بن عبدالله عثمان الخضير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
186 ـ العميد الركن / عبدالله بن رضيمان عيد العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
187 ـ العميد الركن / عبداللطيف بن أحمد علي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
188 ـ العميد الركن / عمر بن نايف مناحي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
189 ـ العميد الركن / ناصر بن عبدالرحمن علي الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
190 ـ العميد الركن / خالد بن عبدالله محمد القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
191 ـ العميد الركن / عبدالهادي بن عقيل غازي الرشيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
192 ـ العميد الركن / ضيف الله بن خليف علي العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
193 ـ العميد الركن / زياد بن سعيد هادي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
194 ـ العميد الركن / سعد بن تركي عبدالله الأحمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
195 ـ العميد الركن / محمد بن مساعد عبدالله الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
196 ـ العميد الركن / ماجد بن عفاس عقاب بن محيا وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
197 ـ العميد المهندس الركن / محمد بن لافي غازي الشمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
198 ـ العميد الركن / سمير بن عبدالعزيز محمد الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
199 ـ العميد الركن / حاتم بن عبدالله سليم الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
200 ـ العميد الركن / ضيف الله بن محمد لابس المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
201 ـ العميد البحري / خالد بن محمد حسن جعبور وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
202 ـ العميد الركن / سعيد بن سعيد مسلي القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
203 ـ العميد الركن / عبدالله بن هلال محمد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
204 ـ العميد الركن / هزاع بن نايف سعيدان المطيري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
205 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله بخيت البقمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
206 ـ العميد الركن / عبدالله بن إبراهيم زيد القحيز وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
207 ـ العميد الركن / سالم بن سعود قبلان العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
208 ـ العميد الركن / أحمد بن عبدالله حمدان الشهري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
209 ـ العميد الركن / حمود بن سعد سعد السهلي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
210 ـ العميد الطيار الركن / إبراهيم بن فالح دايل الدوسري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
211 ـ العميد الطيار / فهد بن عمر جاسر البلطان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
212 ـ العميد الطيار / عبدالله بن خالد ناصر الماضي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
213 ـ العميد الطيار الركن / ظافر بن مناع سلطان العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
214 ـ العميد الطيار الركن / خالد بن سلامة عتيق الله اللقماني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
215 ـ العميد الركن / دخيل بن عبدالرحمن عبدالكريم الشايع وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
216 ـ العميد / فالح بن فارس بادي السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
217 ـ العميد / عبدالعزيز بن ظافر محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
218 ـ العميد / سعيد بن محمد سعيد العدواني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
219 ـ العميد الطيار الركن / عوض بن عبدالله عوضه الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
220 ـ العميد الفني / محمد بن مانع سعد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
221 ـ العميد المهندس الركن / شايع بن عوضه شارع الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
222 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله حمد القاسم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
223 ـ العميد الركن / بندر بن منصور محمد العصيمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
224 ـ العميد الركن / سعد بن ناصر عبيد الشريف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
225 ـ العميد الركن / ناصر بن سعد ناصر الجريد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
226 ـ العميد الركن / عبدالله بن سعيد سعد آل لجهر وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
227 ـ العميد الركن / منصور بن محمد مسفر القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
228 ـ العميد الركن / محمد بن عبدالله فيصل الدوسري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
229 ـ العميد الطبيب / أحمد بن حسين أحمد حامظي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
230 ـ العميد الطبيب / سعد بن صالح سعد الغامدي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
231 ـ العميد الركن / يوسف بن خير الله أحمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
232 ـ العميد الركن / سعد بن عبدالله منصور القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
233 ـ العميد الركن / فهد بن دهام ناصر المرخان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
234 ـ الموظف م 14 / عبدالرحمن بن سليمان محمد العلي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة
235 ـ الموظف م 14 / مساعد بن محمد حمد المزيد وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة
236 ـ العقيد الطيار الركن / زايد بن شاهر زايد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
237 ـ العقيد الركن / سعد بن عجمي سحلي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
238 ـ العقيد الركن / سطام بن سرور محمد الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
239 ـ العقيد الركن / ماجد بن عايض هزاع العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
240 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن علي يحيى العمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
241 ـ العقيد الركن / عبيد بن ثنيان مشرع البقمي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
242 ـ العقيد الركن / عبدالله بن مريط هادي آل بريك وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
243 ـ العقيد الركن / عبدالإله بن إبراهيم عبدالعزيز بن غدير وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
244 ـ العقيد الطيار الركن / علي بن سعيد علي الشهراني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
245 ـ العقيد الطيار الركن / ماجد بن عبدالله سعيد الشبيب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
246 ـ العقيد الفني الركن / صالح بن عبدالله صالح القنيعان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
247 ـ العقيد الفني الركن / حسين بن علي غثيث العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
248 ـ العقيد الفني / خالد بن خليف هلال الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
249 ـ العقيد الطيار الركن / سلطان بن محمد سليمان البصيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
250 ـ العقيد الطيار الركن / علي بن سعد حسن القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
251 ـ العقيد الركن / هدلان بن ضيف الله محمد التميمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
252 ـ العقيد الركن / بدر بن عبدالرحمن ناصر السيف وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
253 ـ العقيد الركن / فهد بن سعد فهد الراشد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
254 ـ العقيد الركن / محمد بن إبراهيم عبدالله الخالدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
255 ـ العقيد الطيار الركن / فهد بن ظافر علي القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
256 ـ العقيد الركن / ماجد بن حمد عبدالله العويشق وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
257 ـ العقيد / محمد بن عبدالله محمد السحيباني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
258 ـ العقيد الفني الركن / سعد بن محمد سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
259 ـ العقيد المهندس الركن / مصلح بن محمد حسن القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
260 ـ العقيد الطيران الركن / عبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
261 ـ العقيد المهندس / محمد بن سعد ثابت الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
262 ـ العقيد المهندس / علي بن محمد سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
263 ـ العقيد المهندس / محمد بن حسن عبود آل كامل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
264 ـ العقيد الفني / أحمد بن مسفر هادي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
265 ـ العقيد الطيار الركن / علي بن فلاح علي آل قنفذ وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
266 ـ العقيد المهندس / مريع بن عبدالله سعيد آل ناصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
267 ـ العقيد الطيار الركن / شايع بن سعيد محمد آل شلعان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
268 ـ العقيد الفني / فالح بن حمد حسين الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
269 ـ العقيد / صالح بن عبدالله محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
270 ـ العقيد الطيار الركن / عبدالرحمن بن مشرف محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
271 ـ العقيد الطيران الركن / يحيى بن محد علي الحياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
272 ـ العقيد الفني الركن / فهد بن عائض عبدالله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
273 ـ العقيد / محمد بن أحمد إبراهيم الشقيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
274 ـ العقيد / إبراهيم بن صالح شعبان القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
275 ـ العقيد الفني / محمد بن علي ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
276 ـ العقيد المهندس / محمد بن إبراهيم مريع الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
277 ـ العقيد الطيار الركن / عبدالله بن عايض محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
278 ـ العقيد الركن / عائض بن حسين محمد آل عادي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
279 ـ العقيد / علي بن يحيى حمود الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
280 ـ العقيد الركن / ناصر بن عبدالله حمد الطليان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
281 ـ العقيد المهندس / تركي بن محمد سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
282 ـ العقيد الركن / أحمد بن علي محمد آل جعمه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
283 ـ العقيد / حافظ بن علي حافظ حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
284 ـ العقيد / ناصر بن علوش ناصر السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
248 ـ العقيد الفني / خالد بن خليف هلال الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
249 ـ العقيد الطيار الركن / سلطان بن محمد سليمان البصيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
250 ـ العقيد الطيار الركن / علي بن سعد حسن القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
251 ـ العقيد الركن / هدلان بن ضيف الله محمد التميمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
252 ـ العقيد الركن / بدر بن عبدالرحمن ناصر السيف وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
253 ـ العقيد الركن / فهد بن سعد فهد الراشد وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
254 ـ العقيد الركن / محمد بن إبراهيم عبدالله الخالدي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
255 ـ العقيد الطيار الركن / فهد بن ظافر علي القحطاني وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
256 ـ العقيد الركن / ماجد بن حمد عبدالله العويشق وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
257 ـ العقيد / محمد بن عبدالله محمد السحيباني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
258 ـ العقيد الفني الركن / سعد بن محمد سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
259 ـ العقيد المهندس الركن / مصلح بن محمد حسن القرني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
260 ـ العقيد الطيران الركن / عبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
261 ـ العقيد المهندس / محمد بن سعد ثابت الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
262 ـ العقيد المهندس / علي بن محمد سعيد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
263 ـ العقيد المهندس / محمد بن حسن عبود آل كامل وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
264 ـ العقيد الفني / أحمد بن مسفر هادي القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
265 ـ العقيد الطيار الركن / علي بن فلاح علي آل قنفذ وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
266 ـ العقيد المهندس / مريع بن عبدالله سعيد آل ناصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
267 ـ العقيد الطيار الركن / شايع بن سعيد محمد آل شلعان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
268 ـ العقيد الفني / فالح بن حمد حسين الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
269 ـ العقيد / صالح بن عبدالله محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
270 ـ العقيد الطيار الركن / عبدالرحمن بن مشرف محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
271 ـ العقيد الطيران الركن / يحيى بن محد علي الحياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
272 ـ العقيد الفني الركن / فهد بن عائض عبدالله القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
273 ـ العقيد / محمد بن أحمد إبراهيم الشقيفي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
274 ـ العقيد / إبراهيم بن صالح شعبان القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
275 ـ العقيد الفني / محمد بن علي ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
276 ـ العقيد المهندس / محمد بن إبراهيم مريع الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
277 ـ العقيد الطيار الركن / عبدالله بن عايض محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
278 ـ العقيد الركن / عائض بن حسين محمد آل عادي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
279 ـ العقيد / علي بن يحيى حمود الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
280 ـ العقيد الركن / ناصر بن عبدالله حمد الطليان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
281 ـ العقيد المهندس / تركي بن محمد سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
282 ـ العقيد الركن / أحمد بن علي محمد آل جعمه وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
283 ـ العقيد / حافظ بن علي حافظ حكمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
284 ـ العقيد / ناصر بن علوش ناصر السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
325 ـ العقيد / عبدالله بن سليمان محمد اليوسف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
326 ـ العقيد الطيار الركن / تركي بن صالح رداد المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
327 ـ العقيد المهندس الركن / سعيد بن حامد علي الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
328 ـ العقيد الطيران ركن / أحمد بن إبراهيم موسى العقيلي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
329 ـ العقيد الطيار / عبيدالله بن عقيل عبدالهادي الغامدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
330 ـ العقيد الركن / إبراهيم بن محمد صلهام الضويحي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
331 ـ العقيد / أحمد بن صالح محمد الدقاق وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
332 ـ العقيد / عبدالعزيز بن عبدالله محسن عسيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
333 ـ العقيد الركن / عبدالعزيز بن محمد عبدالله الحقباني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
334 ـ العقيد الركن / محمد بن سعود عبدالعزيز السيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
335 ـ العقيد الركن / عبدالمحسن بن سعد محيسن المحيسن وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
336 ـ العقيد / فرحان بن مساعد زيدان النومسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
337 ـ العقيد / سالم بن عيد عبدالله الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
338 ـ العقيد / سلطان بن عبدالرحمن سعيد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
339 ـ العقيد الركن / خالد بن صالح سعد العثمان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
340 ـ العقيد الطيار الركن / كعب بن سعيد محمد العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
341 ـ العقيد الركن / سعيد بن سعد علي الرساسمة وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
342 ـ العقيد الركن / تركي بن محمد إبراهيم بن دحام وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
343 ـ العقيد الركن / سعد بن سعيد عوضه الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
344 ـ العقيد الركن / خالد بن عبدالعزيز عبدالله المطرد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
345 ـ العقيد الركن / فهد بن علي عبدالله الخريب وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
346 ـ العقيد الركن / ملحم بن شنار ملحم القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
347 ـ العقيد الركن / علي بن محمد عبدالله آل فواز وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
348 ـ العقيد الركن / محمد بن حوفان سعد الشمراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
349 ـ العقيد الركن / صالح بن محمد صالح العمري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
350 ـ العقيد الركن / عبدالله بن خلف مفرح الخثعمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
351 ـ العقيد الركن / عبدالله بن محمد ظافر الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
352 ـ العقيد الركن / خالد بن ذياب حمود الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
353 ـ العقيد / يوسف بن محمد سليمان الدهاسي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
354 ـ العقيد البحري الركن / خيران بن عبدالله مفلح الرشيدي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
355 ـ العقيد البحري / أحمد بن عبدالعزيز عواض الثبيتي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
356 ـ العقيد البحري الركن / عبدالله بن متعب مزيد المطيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
357 ـ العقيد البحري الركن / عثمان بن عقاب أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
358 ـ العقيد البحري الركن / أيمن بن حسن حسن العبادي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
359 ـ العقيد البحري الركن / رشيد بن راشد مريشيد الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
360 ـ العقيد البحري / سعد بن علي محمد السيف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
361 ـ العقيد البحري الركن / أحمد بن سعيد أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
362 ـ العقيد البحري الركن / خالد بن رميزان هديف السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
363 ـ العقيد الركن / معلوي بن حسن منيف الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
364 ـ العقيد الركن / نواف بن خالد عبيد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
365 ـ العقيد الركن / عبدالله بن مسمار دهيم السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
366 ـ العقيد الركن / فايز بن عبدالله سعد الكثيري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
367 ـ العقيد الركن / أيمن بن راشد محمد التميمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
368 ـ العقيد الركن / تركي بن علي شجاع الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
369 ـ العقيد المهندس / محمد إبراهيم عبدالعزيز الهملان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
370 ـ العقيد البحري الركن / خالد بن عبدالعزيز ناصر الناصر وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
371 ـ العقيد الركن / إبراهيم بن سعد محمد الشافي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
372 ـ العقيد المهندس / علي بن إبراهيم عبدالله مفتاح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
373 ـ العقيد البحري الركن / سعد بن محمد سعد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
374 ـ العقيد البحري الركن/ سليمان بن شخير سليمان العنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
375 ـ العقيد الركن / خالد بن مطلق بداح الهاجري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
376 ـ العقيد المهندس الركن / خالد بن علي سعيد زندان وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
377 ـ العقيد المهندس / محمد بن يحيى أحمد آل بدوي وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
378 ـ العقيد المهندس / أحمد بن عبدالله أحمد دريهم وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
379 ـ العقيد المهندس / عبدالله بن علي محمد القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
380 ـ العقيد المهندس / منصور بن علي عبده الشهري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
381 ـ العقيد المهندس / بدر بن عبدالله إبراهيم السليمان وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
382 ـ العقيد المهندس / وائل بن سعد حمد الرميح وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
383 ـ العقيد / عبدالله بن فهد سبيل الحربي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
384 ـ العقيد / سعيد بن عائض سعيد الأحمري وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
385 ـ العقيد البحري الركن / عبدالله بن علي حسين القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
386 ـ العقيد الركن / عباس بن زيد عباس الدعجاني وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة
387 ـ العقيد الركن / ظافر بن سعد سعيد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
388 ـ العقيد الطيار الركن / محمد بن عيد عبدالله السبيعي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
389 ـ العقيد الركن / حمود بن يحيى عبدالله شامي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
390 ـ العقيد الركن / مساعد بن علي عبدالله العلياني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
391 ـ العقيد الركن / شجاع بن سالم راجي الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
392 ـ العقيد الركن / أحمد بن سعد أحمد الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
393 ـ العقيد الركن / محمد بن عبدالرحمن محمد الحفظي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
394 ـ العقيد الركن / مشخص بن ذعار محمد العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
395 ـ العقيد الطبيب / محمد بن عبدالعزيز بدر الدويش وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
396 ـ العقيد الطبيب / محمد بن احمد عبدالله السفياني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
397 ـ العقيد الطبيب / فهد بن خميس أحمد العمري وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
398 ـ العقيد الطبيب / بندر بن علي محمد القحطاني وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة
399 ـ العقيد الركن / بندر بن غازي مشعان العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
400 ـ العقيد الركن / فهد بن محمد ناصر القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
401 ـ العقيد الركن / علي بن مسفر محمد الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
402 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن مريح محمد ال شريف وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
403 ـ العقيد البحري / محمد بن حمود شافي عنزي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
404 ـ العقيد الركن / بندر بن معيض حسين الزهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
405 ـ العقيد الركن / هزاع بن ناصر فاهد القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
406 ـ العقيد الركن / سعد بن مرزوق سعد الغوازي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
407 ـ العقيد البحري الركن / يونس بن محمد حسن الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
408 ـ العقيد الركن / سلطان بن عايض عبدالعالي العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
409 ـ العقيد الركن / عليان بن حمود مفرح الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
410 ـ العقيد الركن / حمود بن علي محمد الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
411 ـ العقيد الركن / بدر بن منيف غميض العتيبي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
412 ـ العقيد الركن / حسن بن فراج عبدالله الجبري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
413 ـ العقيد الركن / محمد بن شبيب حجاب الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
414 ـ العقيد الركن / فواز بن عبيد مسلم العصيمي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
415 ـ العقيد الركن / عبدالله بن احمد يحيى الشهري وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
416 ـ العقيد الركن / شالح بن فلاح شالح الحارثي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
417 ـ العقيد الركن / محمد بن فائز عتيق الشهراني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
418 ـ العقيد الركن / منيف بن عبدالله عواد ابن لغيصم وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
419 ـ العقيد الركن / عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبدالله السعد وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
420 ـ العقيد الركن / ناصر بن شنيف بجاش العجمي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
421 ـ العقيد الركن / وليد بن معلا حميد الجهني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
422 ـ العقيد الركن / مشبب بن معتق مشبب القحطاني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
423 ـ العقيد الركن / سلطان بن صالح محسن المالكي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
424 ـ العقيد البحري الركن / طلال بن حميدي جباره الحربي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
425 ـ الموظف م 13 / محمد بن خليفة فهد الحصان وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة
426 ـ الموظف م 13 / خالد بن إبراهيم فيحان العتيبي وسام الملك سعود من الدرجة الثالثة
427 ـ الموظف م 13 / صالح بن محمد صالح الحديثي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
428 ـ المقدم / تركي بن عبدالعالي مشعان العتيبي وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
429 ـ المقدم / خالد بن عبدالله عبدالعزيز بن دايل وسام الملك عبدالله من الدرجة الثالثة
430 ـ المقدم / بدر بن عبدالرحمن محمد الخضير وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
431 ـ المقدم / ماجد بن مهدي محمد العبيدي وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
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