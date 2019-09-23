آل الشيخ: ” ناد إنجليزي مملوك لشخصية سعودية يتجاهله إعلامنا ” 

نواف السالم(صدى):

عبر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن استغرابه بسبب تجاهل الإعلام العربي لفريق شيفيلد الإنجليزي، الذي يملكه الأمير عبد الله بن مساعد.

وقال آل الشيخ في تغريدات على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” : ” فيه ناد انجليزي مملوك لشخصية سعودية محترمة ويقدم مستويات كبيرة في دوري كبير … وللأسف إعلامنا لا حس ولا خبر ! غريبين فعلًا”، مضيفا: “واضح أقصد شيفيلد وسمو الأمير عبدالله “.

يذكر أن الأمير عبد الله بن مساعد أوضح في وقت سابق على ترحيبه بإمكانية شراء عائلة بن لادن لأسهم في النادي الإنجليزي، قائلا: ” بن لادن عائلة جيدة، وقد يكون لكل عائلة شخص سيئ واحد لكنها عائلة محترمة للغاية وسأكون سعيدًا للقيام بأعمال تجارية معهم “.