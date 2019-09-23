عدد اليمنيات اللاتي تعرضن للعنف والترهيب على أيدى ميليشيا الحوثي

فهمي محمد(صدى):

أوضح تقرير فريق الخبراء الدوليين المعنيين بالشأن اليمني أن ما يزيد على 300 امرأة وفتاة تعرضن للعنف والترهيب من قبل ميليشيا الحوثي، محذراً من تفاقم التهديدات بالاغتصاب والاتهامات بالدعارة.

ولفت التقرير إلي أن ميليشيات الحوثي كانت تسعي للتغطية على جرائم اختطاف وإخفاء عشرات النساء، باتهامهن بارتكاب أفعال غير أخلاقية، مبينا أن العامين الأخيرين اتهمت النساء بالدعارة والاختلاط في صنعاء.

استخدم الحوثيين القوة المفرطة ضد التجمعات النسائية السلمية، ومنها الاحتجاجات التي قادتها نساء المؤتمر الشعبي في ديسمبر(كانون الأول) 2017 ومارس(أذار) 2018، وقمعتها بعنف قوات الأمن النسائية التابعة للحوثيين.

وبلغ عدد منسوبات التشكيلات الحوثية “الزينبيات” بأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى وجود تشكيلات نسائية أخرى تحت مسميات مختلفة، كما أن ميليشيات الحوثي احتجزت الكثير من فتيات وناشطات حزب المؤتمر منهن 130 امرأة وفتاة تم احتجازهن لعدة أشهر في مرفق احتجاز غير رسمي في قبو منزل علي محسن الأحمر (الذي حوله الحوثيون إلى مكان احتجاز).