شيري عادل تتحدث عن كواليس ظهورها مع معز مسعود بمهرجان الجونة

القاهرة(صدى):

ردت الفنانة المصرية شيري عادل على الجدل المثار حول ظهورها مع طليقها الدّاعية الإسلاميّ معز مسعود، وذلك في حفل افتتاح الدورة الثالثة بمهرجان الجونة السّينمائيّ.

وعن ذلك، قالت ” شيري ” : ” مبدئيًا لا أحب التدخل في حياتي الشخصية، ولكن بشكل عام لا أجد ما يمنع من ظهوري مع معز خاصة أننا أصدقاء مقربين ” .

وأضافت: ” هناك انطباعًا عن الانفصال بأنه يهدم العلاقة بين الشريكين، وعندما يجد المجتمع أن الشريكين يتمتعان بعلاقة طيبة بعد الانفصال تبدأ الاستفهامات تفرض نفسها ” .

وتابعت ” شيري ” تحدثها عن انفصالها عن ” معتز ” : ” عندما أعلنت خبر انفصالي أكدت أنني ومعز نرتبط بعلاقة إنسانية وطيدة، أما كواليس ظهوري معه على السجادة الحمراء فلا أحب التحدث عنها، خاصة أنها أمور لا تهم جمهوري في شيء ” .

حيث رفضت التأكيد أو النفي بشأن عودتهما لبعض من جديد بعد الانفصال.

وكانت شيري عادل قد أعلنت انفصالها عن زوجها الدّاعية الإسلاميّ والمنتج المصريّ معز مسعود، منذ عدّة أشهر.