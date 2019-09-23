شيري عادل تتحدث عن كواليس ظهورها مع معز مسعود بمهرجان الجونة
ردت الفنانة المصرية شيري عادل على الجدل المثار حول ظهورها مع طليقها الدّاعية الإسلاميّ معز مسعود، وذلك في حفل افتتاح الدورة الثالثة بمهرجان الجونة السّينمائيّ.
وعن ذلك، قالت ” شيري ” : ” مبدئيًا لا أحب التدخل في حياتي الشخصية، ولكن بشكل عام لا أجد ما يمنع من ظهوري مع معز خاصة أننا أصدقاء مقربين ” .
وأضافت: ” هناك انطباعًا عن الانفصال بأنه يهدم العلاقة بين الشريكين، وعندما يجد المجتمع أن الشريكين يتمتعان بعلاقة طيبة بعد الانفصال تبدأ الاستفهامات تفرض نفسها ” .
وتابعت ” شيري ” تحدثها عن انفصالها عن ” معتز ” : ” عندما أعلنت خبر انفصالي أكدت أنني ومعز نرتبط بعلاقة إنسانية وطيدة، أما كواليس ظهوري معه على السجادة الحمراء فلا أحب التحدث عنها، خاصة أنها أمور لا تهم جمهوري في شيء ” .
حيث رفضت التأكيد أو النفي بشأن عودتهما لبعض من جديد بعد الانفصال.
وكانت شيري عادل قد أعلنت انفصالها عن زوجها الدّاعية الإسلاميّ والمنتج المصريّ معز مسعود، منذ عدّة أشهر.
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