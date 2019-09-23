بعد إصابتها بمنصة ألعاب نارية.. تركي آل الشيخ: أبي أقابل الطفلة وذويها

علي القحطاني(صدى):

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن رغبته في اللقاء بالطفلة التي تعرضت لإصـابات طفيفة جراء اشتعال إحدى منصات إطلاق الألعاب النارية قرب استاد الملك فھد الدولي بالرياض.

وأوضح ” آل الشيخ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” تعليقاً على بيان هيئة الترفيه حول الواقعة: ” أبي أقابل الطفلة الأسبوع القادم وذويها “.

وقالت هيئة الترفيه، في بيان لها، أن اشتعال النيران في المنصة حدث بسبب خلل فني في مرحلة الإطلاق، ونتج عنه إصـابة طفیفة لطفلة جرت معالجتھا في الحال.

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