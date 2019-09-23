بالصور.. إطلاق شعار عائم على جنوط سيارات ميني

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أضافت ميني شعار عائم على جنوط سياراتها، والذي يبقى في وضع أفقي ثابت أثناء تحرك السيارة، ما يتيح للمصورين فرصة رائعة لتلتقاط صور للسيارة مع شعار السيارة واضح على الجنوط وغير متحرك.

وتظهر القطع العائمة لطرازات ميني وجون كوبر وركس John Cooper Works، إنها لا تدور مع الجنط، والتي تحافظ على شعار الشركة في وضع أفقي قابل للقراءة؛ كما يمكنك بسهولة تبديل الشعارات القديمة المثبتة على جنوط سياراتك بالشعارات العائمة الجديدة بسهولة في بضعة خطوات.

ويمكن شراء شعار Mini الجديد من خلال وكلاء ميني المعتمدين أو عن طريق التسوق عبر الإنترنت، ومتوفرة في نسختين: شعار Mini العادي أو مع علامة John Cooper Works.