مهام حساس ” الماب سنسر MAP Sensor “
يُعتبر حساس ” الماب سنسر MAP Sensor ” من ضمن منظومة إدارة المحرك، حيث يصنّف من حساسات ” الحمل Load Sensor ” ؛ وسنستعرض في هذا التقرير أبرز مهام ” ” الماب سنسر MAP Sensor ” .
* قياس حجم الهواء و الفاكيوم و الشفط في المنيفولد ” مدخل الهواء للمحرك ” .
* توليد إشارة كهربائية مرجعية يستقبلها كمبيوتر المحرك
له ثلاثة مقابس :
– أرضي + ( موجب )
– إشارة 5 فولت مرجعية من كمبيوتر المحرك +
إشارة الحساس عائدة لكمبيوتر المحرك.
ويستفيد كمبيوتر المحرك منه مع قراءات من :
حساس حرارة الهواء IAT Sensor
و حساس درجة حرارة المحرك ECT Sensor
و حساس TPS
و حساس الأكسجين HO2 Sensor
و قراءة الـــ RPM سرعة دوران المحرك
حيث يستفيد منهم في عمل تعديلات على توقيت كل من :
القدح او الحقن / Ignition : تقديمًا أو تأخيرًا.
* فتح البخاخات : Fuel Injection / Fuel Enrichment
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