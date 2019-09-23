مهام حساس ” الماب سنسر MAP Sensor “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعتبر حساس ” الماب سنسر MAP Sensor ” من ضمن منظومة إدارة المحرك، حيث يصنّف من حساسات ” الحمل Load Sensor ” ؛ وسنستعرض في هذا التقرير أبرز مهام ” ” الماب سنسر MAP Sensor ” .

* قياس حجم الهواء و الفاكيوم و الشفط في المنيفولد ” مدخل الهواء للمحرك ” .

* توليد إشارة كهربائية مرجعية يستقبلها كمبيوتر المحرك

له ثلاثة مقابس :

– أرضي + ( موجب )

– إشارة 5 فولت مرجعية من كمبيوتر المحرك +

إشارة الحساس عائدة لكمبيوتر المحرك.

ويستفيد كمبيوتر المحرك منه مع قراءات من :

حساس حرارة الهواء IAT Sensor

و حساس درجة حرارة المحرك ECT Sensor

و حساس TPS

و حساس الأكسجين HO2 Sensor

و قراءة الـــ RPM سرعة دوران المحرك

حيث يستفيد منهم في عمل تعديلات على توقيت كل من :

القدح او الحقن / Ignition : تقديمًا أو تأخيرًا.

* فتح البخاخات : Fuel Injection / Fuel Enrichment