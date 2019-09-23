أبرزهم السمنة والصداع.. تأثير الوجبات المدرسية على صحة الأطفال

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أظهرت بعض الدراسات أن إجبار الطلاب على كتابة الواجبات المدرسية لتحسين مستواهم الدراسي، يُمثل ضغطًا نفسيًا وبدنيًا على الأطفال والآباء على حدٍ سواء، لذا سنستعرض في هذا التقرير تأثير الواجبات المدرسية على صحة الأطفال البدنية والعقلية.

قال الخبراء إن دفع الأطفال على أداء الواجب المدرسي لمدة تتجاوز 10 دقائق يعتبر أمرًا سلبيًا، ويشكل خطرًا جسيمًا على صحتهم البدنية والنفسية.

– الإصابة بالضغط العصبي المزمن والإجهاد العاطفي.

– انعدام الرغبة في تطوير المستوى الدراسي.

– الابتعاد عن ممارسة الأنشطة الإبداعية والابتكارية.

– السمنة

بسبب قضاء ساعات طويلة جالسين لأداء الواجبات المدرسية، دون القيام بأي نشاط بدني.

– السكري

بسبب زيادة الوزن والإصابة بالسمنة المفرطة؛ لأن الدهون المتراكمة بالجسم تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم.

– الصداع

بسبب المكوث لفترات طويلة لأداء الفروض المدرسية؛ ما يؤدي إلى إجهاد الدماغ.

– الشعور بالإرهاق.