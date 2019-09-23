مذيع قطري يوبخ «الحمدين»: الوطن يحتاج لمخ مبدع مو مخ «فالصو»

نايف السالم(صدى):

نشر الشيخ القطري المنشق، فهد بن عبد الله آل ثاني، مقطعَا للمذيع القطري عبدالعزيز بن محمد، معلنَا رفضه لسياسة تنظيم الحمدين، والإصرار على معاداة الدول العربية والتواطؤ مع الإرهاب.

وأكد المذيع عبدالعزيز، في رسالته الموجه للنظام القطري، أن الوطن لايتحمل الأخطاء الكارثية.

وقال: «أرجوكم شبعنا وتعبنا من المحسوبيات نبغى مسؤولين كفاءة الوطن ما يتحمل الاخطاء الكارثية».

وأضاف: «الوطن في هذا التوقيت يحتاج للتميز في كل شيء لمخ مبدع مو مخ يابس ومخ فالصو»

وفي الآونة الأخيرة ظهرت أصوات قطرية عدة معلنة رفضها القاطع لسياسة الحمدين، التي تسببت في عزلة قطر عن العالم العربي ونبذها، فيما يظل النظام على نهجه آملاً تحقيق أنجدته التخريبية بالتعاون مع الأعداء.