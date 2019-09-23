بالفيديو..رئيس الاتحاد يكشف عن مبلغ خرافي طلبه بيليتش بعد إقالته
كشف أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، أن الكرواتي سلافين بيليتش، المدير الفني السابق للاتحاد، طالب النادي بمبلغ 100 مليون ريال، وذلك بعد إقالته من منصبه.
وفي سياق آخر كشف الحائلي في تصريحات تلفزيونية، عن إنهاء أزمة التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، واللاعب عبدالعزيز البيشي، لافتًا إلى أن استبعاده من مواجهة الهلال في الدوري، جاءت لأسباب فنية.
وتولى الحائلي رئاسة نادي الاتحاد، منذ 3 أشهر، بعد تزكيته من الجمعية العمومية باعتباره المرشح الوحيد في الانتخابات.
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https://twitter.com/DawryWaleed/status/1175877171539251200
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